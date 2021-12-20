На що чекати Україні від нової коаліції ФРН. Думка Євгена Магди

Директор Інституту світової політики Євген Магда прогнозує, що новий канцлер Олаф Шольц "буде проти своєї волі перебувати під тиском спадщини Меркель, адже його попередниця 16 років визначала політику ФРН. Звідси випливають амбітні завдання, поставлені перед світлофором".
«Зрозуміло, що заклик нової коаліції до Росії припинити війну на Донбасі та повернути Крим до України сприймається позитивно. Однак це не повинно бути загальною фразою. Крім закликів щодо Росії потрібні конкретні дії. Тут варто врахувати, що Олаф Шольц підтримує запуск «Північного потоку – 2», а тепер питання, як це можна пов'язати зі словами про підтримку України.
"Підтримка новою німецькою коаліцією євроінтеграційних прагнень Асоційованого Тріо (Грузія, Молдова, Україна) виглядає логічною, проте не варто розраховувати, що Берлін виступатиме за розширення НАТО – це не відповідає його геополітичним інтересам", – резюмує Магда.
«Зрозуміло, що заклик нової коаліції до Росії припинити війну на Донбасі та повернути Крим до України сприймається позитивно. Однак це не повинно бути загальною фразою. Крім закликів щодо Росії потрібні конкретні дії. Тут варто врахувати, що Олаф Шольц підтримує запуск «Північного потоку – 2», а тепер питання, як це можна пов'язати зі словами про підтримку України.
"Підтримка новою німецькою коаліцією євроінтеграційних прагнень Асоційованого Тріо (Грузія, Молдова, Україна) виглядає логічною, проте не варто розраховувати, що Берлін виступатиме за розширення НАТО – це не відповідає його геополітичним інтересам", – резюмує Магда.
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