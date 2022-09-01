Що стало головною метою для росії на Донбасі - британська розвідка

Минулого тижня пріоритетом росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі сили, що підтримуються росією, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, неподалік Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основний підхід до Донецька із західної України.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що росія підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.

Крім того, росія створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні.