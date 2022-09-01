Що стало головною метою для росії на Донбасі - британська розвідка

Минулого тижня пріоритетом росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі сили, що підтримуються росією, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основний підхід до Донецька із західної України.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що росія підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.
Крім того, росія створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні.
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