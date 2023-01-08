Що сталося на базі Росії в Макіївці – розповідь пораненого окупанта

09:44 08 січня Київ, Україна

Поранений у Макіївці окупант розповів, що в новорічну ніч їм наказали зібратися до ПТУ, щоб слухати звернення президента Росії Володимира Путіна. Відповідне визнання окупанта Антона Головинського опублікував один із російських Telegram-каналів.

"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через який усі наші хлопці загинули", - розповів Головинський.

Зазначається, що Головинського привезли до шпиталю в Ростов-на-Дону, де він помер через кілька днів від травм несумісних із життям.. Головінський отримав опіки 75% тіла. Він був рядовим 1444-го мотострілецького полку.

Нагадаємо, у новорічну ніч по будівлі ПТУ в окупованій Макіївці, де масово перебували російські військові, було завдано удару, який практично повністю зруйнував будинок. Поруч із ПТУ знаходився склад боєприпасів та техніка окупантів. У міноборони Росії визнали загибель 89 військових. Водночас в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли, що у Макіївці у новорічну ніч було знищено близько 400 окупантів, ще близько 300 – поранено.