Що відбувається на ЗАЕС: персонал відправлений на подовжені "вихідні"

На ЗАЕС продовжили "вихідні" для українського персоналу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представники окупаційного керівництва Запорізької атомної станції продовжили "короткострокові вихідні" для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових". При цьому тривалість "вихідних" не уточнюється. На станцію повернули частину представників Росатому. Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та безліч зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

У ГУР припускають, що ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення - так зване "виведення в нуль".

"У такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується ймовірність виникнення критичних ситуацій, що, схоже, і є головною метою навмисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - зазначають у ГУР.

Нагадаємо, ситуація навколо Запорізької АЕС обговорювалася на зустрічі Гутерріша з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

За підсумками зустрічі Ердоган заявив, що порушить тему ЗАЕС на переговорах із президентом рф володимиром путіним.

У той самий час член британського парламенту Тобіас Еллвуд заявив, що будь-яке навмисне пошкодження українського ядерного реактора з можливим витоком радіації буде порушенням статті 5 НАТО. З ним погодився член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер, який також заявив, що "будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматично стаття 5".

На випадок можливої радіаційної аварії МОЗ України опублікувало поради щодо йодної профілактики:

Через захоплення росіянами Запорізької АЕС до Енергодару завезли 25 тисяч таблеток калію йодиду - препарату, здатного захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду у разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Водночас він наголосив, що радіаційне тло на проммайданчику та безпосередньо у місті наразі відповідає нормі та не перевищено, приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно – лише за командою, у разі реально підтвердженої небезпеки.