Що відбувається на ЗАЕС: персонал відправлений на подовжені "вихідні"

На ЗАЕС продовжили "вихідні" для українського персоналу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У ГУР припускають, що ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення - так зване "виведення в нуль".
Нагадаємо, ситуація навколо Запорізької АЕС обговорювалася на зустрічі Гутерріша з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
За підсумками зустрічі Ердоган заявив, що порушить тему ЗАЕС на переговорах із президентом рф володимиром путіним.
У той самий час член британського парламенту Тобіас Еллвуд заявив, що будь-яке навмисне пошкодження українського ядерного реактора з можливим витоком радіації буде порушенням статті 5 НАТО. З ним погодився член Палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер, який також заявив, що "будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО, це автоматично стаття 5".
На випадок можливої радіаційної аварії МОЗ України опублікувало поради щодо йодної профілактики:
Через захоплення росіянами Запорізької АЕС до Енергодару завезли 25 тисяч таблеток калію йодиду - препарату, здатного захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду у разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Водночас він наголосив, що радіаційне тло на проммайданчику та безпосередньо у місті наразі відповідає нормі та не перевищено, приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно – лише за командою, у разі реально підтвердженої небезпеки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі