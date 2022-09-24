Що відбувається на півдні України. Успішні удари ЗСУ

На Південному напрямку українські військові знищили минулої доби російський вертоліт Мі-8 і штурмовик Су-25, а також чотири іранські дрони-камікадзе.
За даними Оперативного командування "Південь", протягом бойового дня ворог завдав 1 авіаційного, 1 ракетного удару по позиціях ЗСУ та населених пунктів уздовж лінії фронту.
З літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.
З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.
Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучення двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні.
Українська авіація завдала 20 ударів по ворогові.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, у тому числі вразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 зосередження сил та засобів у Каховському та Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зен ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – у Каховці.
Підтверджено ще одну контрольну поразку Каховського мосту.
Інші втрати ворога за бойовий день становлять: 51 загарбник, 152-мм гаубиця "Мста-Б", танк та 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.
У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких - 3 надводні та 1 підводний носій "Калібрів". Їх напоготові 28.
Ще один "Шахід-136" збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула людина.
Нагадаємо, ще 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який використали росіяни.
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