Що попросить Путін у Меркель за збереження транзиту газу через Україну?

Створюється враження, що страх не догодити співробітнику Штазі трансформувався в душі деяких німців в бажання не псувати відносини з ДБ-шником, по суті, Путіним. А особливо тоді, коли господар Кремля поставив в залежність від свого нафтопроводу багато країн Європи.

Перебуваючи в такій залежності і завершуючи свою каденцію, Меркель хоче залишити всім "спадок": німцям - "Північний потік - 2", що гарантує ФРН дешевші енергоносії з Росії; ЄС - енергобезпеку: гарантії, що Україна і Росія щорічно не будуть повертатися ще і до "газових воєн", а Києву - гарантії транзиту російського газу саме через ГТС України.

Саме цим пояснюється той факт, що Меркель під завершення своєї каденції приїжджає до Києва, але перед цим заїде до Москви. Адже саме від Путіна Меркель буде домагатися продовження угоди з Україною про транзит російського газу через нашу ГТС на найближчі п'ять (а краще - на 10) років. Так, ту саму угоду, яка діє зараз, і яка була підписана теж за безпосереднього сприяння Берліна.

Проблема ж для Києва - що натомість попросить Путін? Наприклад, що робити, якщо Кремль поставить основною вимогою для підписання угоди по газу забрати назад ОРДЛО за російським сценарієм? Час покаже, який вибір зробить Київ.

До речі, відмова Меркель залишитися на заходи Кримської платформи пояснюється якраз спробою задобрити Путіна, щоб той пішов на забезпечення транзиту газу по території України.

Хоча, якщо після зустрічі з Путіним Меркель не побачить кроків назустріч, вона може і залишитися в Києві на заходи. Хоча б за цією ознакою ми зможемо зрозуміти, чи стали успішними її переговори в Москві. І чи буде Україна з транзитом.

Тому, якщо у Меркель все вийде з Путіним, то від української влади вона може натомість просити, наприклад, не педалювати тему "Північного потоку - 2" перед Байденом під час візиту в США. А також пропонувати інші "плюшки": кредити, інвестиції в "зелену" (водневу) енергетику тощо.