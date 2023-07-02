Що допоможе уникнути будь-якого теракту на території ЗАЕС – ВП

11:17 02 липня Київ, Україна

Напруга, пов'язана із загрозою вибуху на Запорізькій АЕС, наростає з кожним днем. Єдиним можливим виходом із небезпечної ситуації може стати попередження від світових лідерів на адресу Росії про те, що будь-який теракт на території ЗАЕС буде прирівняний до використання тактичної ядерної зброї.

Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter у неділю, 2 липня.

"Від теракту на найбільшій атомній станції Європи нас відокремлює лише одну загальну публічну заяву від лідерів глобального світу: "Будь-яку російську провокацію на ЗАЕС миттєво буде прирівняно до використання тактичної ядерної зброї з відповідними конкретними наслідками", - зазначив Подоляк.

Водночас він констатує, що зараз Україна чує від міжнародної спільноти лише "абсолютну та промовисту тишу".

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що росія готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації.

За даними розвідки, агресори провели додаткове замінування ставка-охолоджувача на атомній станції.

Україна вже підготувала план евакуації мешканців кількох областей на випадок, якщо Росія здійснить теракт на ЗАЕС.