Що обговорювали на засіданні ТКГ по Донбасу

14 жовтня в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. Там обговорювали режим перемир'я на передовій, обмін утримуваними особами, відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування, а також констатували гальмування роботи ТКГ через політичні питання."Попри складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій в рамках ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках в Донецькій і Луганській областях України", - повідомляється на сайті президента України.Перемир'я на Донбасі триває вже 80 днів - з 27 липня. Хоча і зустрічаються поодинокі обстріли.Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив досягнення у впровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, і наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.Представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що політичні питання, за якими засідання групи з безпеки ТКГ є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на першому місці в роботі цієї групи. Зокрема, потрібно вирішити питання оновленого плану розмінування, з огляду на наближення зими.Під час обговорення політичних питань говорилося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій щодо реалізації комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зазначила пресслужба президента.Українська делегація в соціально-економічній групі знову підняла питання про можливість формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.Триває підготовка до обміну утримуваними особами. Україна вже передала список з чотирьох категорій таких осіб. А з тимчасово окупованих територій Донбасу такої інформації не надано. Про це заявив координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш при обговоренні питання взаємного звільнення утримуваних осіб.Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових контрольних пункти в'їзду/виїзду в Луганській області в першій декаді листопада. Це повинні зробити в рамках виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі в грудні 2019 року.