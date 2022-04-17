Що може поставити крапку в переговорах із РФ після завершення війни

Все частіше стала звучати думка про те, що переговори про завершення війни між Росією та Україною зайшли в глухий кут. Що говорить про це глава нашої держави Володимир Зеленський?

В інтерв'ю представникам українських ЗМІ український лідер Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників Маріуполя може призвести до зупинення переговорів щодо досягнення миру між Україною та Росією.

"Знищення всіх наших хлопців у Маріуполі – те, що вони зараз роблять – може поставити крапку на будь-яких форматах переговорів. Я вважаю, що це їхня велика помилка, якщо вони дійсно говорять про те, що хочуть закінчити війну", - сказав глава держави.

Він додав, що посилення агресії з боку РФ та скоєння російськими військовими злочинів, зокрема проти мирного населення, зменшує можливості для будь-яких переговорів.

Водночас Зеленський наголосив, що контакти необхідні, щоб захистити державу та закінчити війну. При цьому, зазначив президент, відкритим залишається питання врегулювання статусу окупованих територій Донбасу та Криму, адже Україна та Росія мають різне розуміння належності цих територій.

Щодо підсумкового документа з переговорів, то Зеленський інформував, що Росія хоче однієї угоди з усіх питань, проте не всі країни, які беруть участь у консультаціях, готові сісти з РФ за один стіл.

"Росія хоче, щоб усе було в одному документі. А люди кажуть: бачили, що було в Бучі, обставини змінюються… І вони все менше хочуть мати якісь домовленості з Росією. При цьому хочуть мати домовленості із Україною", - уточнив український лідер.

Як повідомлялося, Зеленський припускає, що результатом мирних переговорів між Києвом і Москвою можуть стати дві угоди: щодо гарантій безпеки для України та договір безпосередньо між Україною та РФ.