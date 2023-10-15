Що заважає Україні евакуювати своїх громадян із небезпечного сектору Газа

Про те, що робить Україна, щоб вивезти своїх громадян із небезпечних територій, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. Він назвав ситуацію у Газі після ударів Ізраїлю гуманітарною катастрофою. Там не просто відключено світло, а й є проблеми з водою, їжею, ліками, немає мобільного зв'язку, зазначив омбудсмен. Лубинець розповів, що Україна працює над евакуацією своїх громадян, але має проблеми.

Скільки громадян України потребують евакуації із сектору Газа

За словами уповноваженого, станом на сьогодні 243 громадян України потребують евакуації.

"Але ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна. Вона зростатиме", – сказав Лубинець і зазначив, що через проблеми зі зв'язком "конект із нашими громадянами втрачається".

Серед громадян, які запросили евакуацію, за його словами, переважно жінки, які одружилися з палестинцями і проживали на території сектору Газа.

"У сім'ях з'явилися діти. У когось із дітей є документи українців зараз, у когось немає. У когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС працює максимально ефективно, щоб нам дозволили фізично туди приїхати, на пункт перетину, щоб усі громадяни України, які потребують допомоги, таку допомогу отримали. Нам не має значення, документи прострочені чи ні, ми зробимо все, щоб їх евакуювати", – зазначив Лубинець.

З якими проблемами стикається Україна під час евакуації із сектору Газа

Лубинець зазначив, що вчора була офіційна домовленість щодо дозволу на евакуацію громадян України із сектору Газа до Єгипту, як і громадян інших іноземних держав.. Однак напередодні евакуації дозвіл було відкликано.

"Мали перетнути пункт пропуску "Рафах". Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення, через який громадяни іноземних країн можуть вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про це , що вони не гарантують безпеку та відкликають цей дозвіл", – розповів Лубинець.

Він додав, що зараз вже є офіційна заява щодо цього від нашого МЗС, і наш посол направив офіційну ноту протесту. Так, за словами Лубинця, зробили або планують зробити ще низку країн.

"Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадян України, як і решти громадян іноземних держав. Тим більше, що евакуацію запросили жінки та діти...", – прокоментував він.

Лубинець зазначив, що пункт перетину залишається відкритим з боку Єгипту, і єгипетська влада обіцяє максимально сприяти евакуації наших громадян.