Що відомо про новоспеченого голову Сумської ОДА Дмитра Живицького

19:14 25 червня Київ, Україна

Менше року пробув Василь Хома на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації. Його змінив молодий і перспективний Дмитро Живицький.



Відповідні укази були опубліковані на сайті президента.



Зеленський в п'ятницю, 25 червня, зустрівся з Живицьким на Банковій і вручив йому службове посвідчення.



16 червня Кабінет Міністрів України погодив призначення нового голови Сумської обласної державної адміністрації. На цю посаду указом президента Володимира Зеленського пропонувалося призначити Дмитра Живицького.



До призначення Живицький був заступником міністра розвитку громад і територій України (з вересня 2019 року).



Політичну кар'єру Живицький почав в 2016 році. У цьому році він був консультантом патронатного голови Сумської державної адміністрації, а також керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.



Хома був заступником голови Харківської ОДА, коли її очолював Михайло Добкін, в 2014 році звільнився. На своєму сайті Хома називає себе юристом, управлінцем і афганцем.