Що відомо про долю захисників острова Зміїний

12:16 15 березня Київ, Україна

Україна звернулася до гуманітарних організацій, щоб вони по можливості допомогли встановити повну кількість військовослужбовців з острова Зміїний, які перебувають у Росії, і їхню долю на цей момент.

Про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби та її представник Андрій Демченко.



Демченко розповів, як вирішується ситуація з прикордонниками, які потрапили в полон під час захоплення росіянами острова Зміїний. Спочатку була інформація, що вони загинули, потім з'ясувалося, що їх утримують окупанти.



«Власне, ніколи не вказувалась інформація про кількість особового складу, що знаходився на острові Зміїний. Але ми зазначали, що там як прикордонники, так і військовослужбовці Збройних сил України. З острова ми отримали інформацію про обстріл з боку Росії та можливу наявність загиблих серед прикордонників. Але залишалася надія, що вони живі, після чого зв'язок з островом був повністю втрачений.



Наше рятувальне судно від Морської пошуково-рятувальної служби намагалося вийти на острів. Перший раз воно не дійшло, оскільки поряд був підбитий цивільний корабель і судно мало змінити курс, щоб допомогти екіпажу. А потім, коли наше судно вийшло з гуманітарною метою – дізнатися про ситуацію на острові, воно було захоплене росіянами», – розповів Демченко.



Російські медіа зазначали, що військовослужбовці з острова Зміїний перебувають у полоні та нібито доставлені до Севастополя. Дізнатися повністю про їхню долю поки що неможливо, як, власне, і отримати повний перелік полонених.



«Ми звернулися в гуманітарні організації, щоб вони по можливості допомогли встановити повну кількість військовослужбовців з острова Зміїний, які перебувають у Росії, і їхню долю на цей момент. Ще раз наголошую: їх ніхто не кидав, насильно не ховав, просто Росія використала цю історію з пропагандистською метою. Причому росіяни замовчують, що зробили обстріл острова Зміїний і фактично його знищили», – сказав Демченко.