Що загрожує фінансовій системі РФ у разі вторгнення в Україну

13:08 09 січень Київ, Україна

Постійно брязкаючи зброєю на кордоні України, а також і на кордоні Європи, Росія наражається на велику небезпеку, пов'язану з крахом і без того ослабленої економіки країни.

Поки в Європі ведуться переговори з РФ щодо заходів безпеки та про припинення агресії проти України, у США готуються до можливої необхідності запровадження санкцій проти фінансової системи Росії.

Представник Білого дому під час брифінгу підтвердив, що ці санкції є, насамперед, відключенням найбільших фінустанов Росії від платіжної системи SWIFT.. Крім того, в арсеналі санкцій міститься накладення арешту на постачання до РФ американських оборонних технологій.

У своєму інтерв'ю представник президента США підкреслив, що судити про дії Росії слід не за її обіцянками та заявами, а за конкретними вчинками.

"Що вони (росіяни - ред.) роблять за зачиненими дверима буде конструктивніше за їхні заяви", - додав він.

Згідно з інформацією з відповідальних джерел, такі санкції проти Росії будуть запроваджені за лічені години після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що під час телефонних переговорів, які минули раніше, Джо Байден запевнив Володимира Зеленського у повній підтримці України у протистоянні російській агресії.. Свою підтримку Україні висловила і Канада.