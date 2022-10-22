Що дасть військам Росії підрив Каховської ГЕС - ISW

08:22 22 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти спробують підірвати греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити відступ і створити буферну зону в Херсонській області. Про це заявили у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою Інституту, окупанти готуються звинуватити Україну у підриві греблі Каховської ГЕС. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст та змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди електропостачанню.

Експерти зазначають, що розпочалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Фахівці припускають, що Росія має намір продовжити виведення військ протягом наступних кількох тижнів.. Однак вони можуть зіткнутися з труднощами під час виведення військ, якщо українські війська вирішать атакувати їх.

Офіційні особи в Росії залишаються стриманими щодо того, чи віддав глава Кремля Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона. Аналітики вважають, що вони готують інформаційний простір до своєї невдачі на Херсонщині.

Інститут вивчення війни передбачає, що російські сили спробують утримати східну частину Херсонської області як буферну зону, яка дозволить б обороняти Крим.

Аналітики вважають, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.

Нагадаємо, Україна закликає організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію.

Крім того, в українській розвідці зазначили, що окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а нещодавно замінували опори та шлюзи.