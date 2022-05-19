Що було б якби захисники Азовсталі не дотримали тиску

Що було б якби захисники Азовсталі не дотримали 20 тисяч солдатів РФ.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловився про героїзм захисників Маріуполя.
Секретар РНБО додав, що коли була можливість Україна передавала на "Азовсталь" повітряним шляхом необхідні речі, але тепер такої можливості більше немає.
Данилов не відповів прямо на питання про те, хто надає допомогу евакуйованим з "Азовсталі" українським військовим і чи є там представники міжнародних організацій, які можуть контролювати процес.
Данилов наголосив, що Україна зробить усе, щоб повернути додому захисників Маріуполя.
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