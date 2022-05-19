Що було б якби захисники Азовсталі не дотримали тиску

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловився про героїзм захисників Маріуполя.

"Ми навіть не можемо собі уявити, як важливо було тримати на собі Маріуполь, стримувати 20 тис. російських військових. Якби вони цього не зробили, наша ситуація на фронті сьогодні була б надважкою.. Наголошую: вони герої для нашої країни", - сказав Данилов.