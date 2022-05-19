Що було б якби захисники Азовсталі не дотримали тиску

15:45 19 травня Київ, Україна

Що було б якби захисники Азовсталі не дотримали 20 тисяч солдатів РФ.

 
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов висловився про героїзм захисників Маріуполя.
 
"Ми навіть не можемо собі уявити, як важливо було тримати на собі Маріуполь, стримувати 20 тис. російських військових. Якби вони цього не зробили, наша ситуація на фронті сьогодні була б надважкою.. Наголошую: вони герої для нашої країни", - сказав Данилов.

Секретар РНБО додав, що коли була можливість Україна передавала на "Азовсталь" повітряним шляхом необхідні речі, але тепер такої можливості більше немає.

Данилов не відповів прямо на питання про те, хто надає допомогу евакуйованим з "Азовсталі" українським військовим і чи є там представники міжнародних організацій, які можуть контролювати процес.
 
"Я не можу відповісти на це питання сьогодні. Дуже хотіли, щоб представники ООН, Червоного Хреста, інших міжнародних організацій могли бути поруч із нашими тяжкопораненими", - сказав він.
 
Данилов наголосив, що Україна зробить усе, щоб повернути додому захисників Маріуполя.