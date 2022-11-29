17:14 29 листопада Київ, Україна

Лідери країн НАТО знову повернулися до ідеї поставити Україні винищувачі МіГ-29 та F-16 , щоб закрити небо над країною та схилити москву до переговорів.

Про це заявив адмірал ВМС США у відставці і колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

«Надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян зрештою розпочати переговори, можливо, вже навесні, враховуючи успіх, якого Зеленський і його військові досягли на місцях», — написав Ставрідіс у колонці для Bloomberg.

За його словами, українська армія сильніша у сухопутній війні, але у росії все ще залишається перевага у повітрі. Також москва завдає масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Саме остання обставина підштовхнула країни НАТО переглянути позицію щодо передачі Києву винищувачів, оскільки система ППО країни не справляється з такою кількістю ракет та дронів, стверджує Ставрідіс.

Крім того, як заявив Ставрідіс, Київ швидше за все отримає не лише літаки, а й системи ППО, батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot та іншу техніку, яка зможе ще більше посилити Україну та змінити ситуацію.



Польща ще в березні готувалася передати Україні до 33 радянських винищувачів МіГ-29, але США втрутилися та заборонили Варшаві надавати таку військову допомогу. За словами джерел Spectator, це сталося внаслідок закулісної домовленості між США та Китаєм — останній попросив країни НАТО відмовитися від постачання озброєнь Україні в обмін на ядерне стримування президента росії володимира путіна.

«Це спрацювало», — зазначило китайське джерело після того, як представники Національної визвольної армії Китаю зв'язалися з генштабом росії та «знешкодили» ядерні погрози путіна, який 27 лютого наказав привести ядерні сили країни в режим підвищеної бойової готовності.

Після цього у червні представниця США при НАТО Джуліанна Сміт виключала можливість передачі Україні винищувачів F-16, незважаючи на те, що російська армія в цей час просувалась і захоплювала частини Луганської області.



Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив країни НАТО «закрити небо» над Україною та поставити Києву сучасні системи ППО, а також винищувачі. Після того, як росія з 10 жовтня розпочала масований ракетний обстріл цивільної інфраструктури України, Німеччина та США в прискореному порядку надали кілька сучасних установок ППО Iris-T і NASAMS, які захищають від ракетних ударів Вашингтон.