Лідери країн НАТО знову повернулися до ідеї поставити Україні винищувачі МіГ-29 та F-16, щоб закрити небо над країною та схилити москву до переговорів.
Про це заявив адмірал ВМС США у відставці і колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.
За його словами, українська армія сильніша у сухопутній війні, але у росії все ще залишається перевага у повітрі. Також москва завдає масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Саме остання обставина підштовхнула країни НАТО переглянути позицію щодо передачі Києву винищувачів, оскільки система ППО країни не справляється з такою кількістю ракет та дронів, стверджує Ставрідіс.
Крім того, як заявив Ставрідіс, Київ швидше за все отримає не лише літаки, а й системи ППО, батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot та іншу техніку, яка зможе ще більше посилити Україну та змінити ситуацію.
Польща ще в березні готувалася передати Україні до 33 радянських винищувачів МіГ-29, але США втрутилися та заборонили Варшаві надавати таку військову допомогу. За словами джерел Spectator, це сталося внаслідок закулісної домовленості між США та Китаєм — останній попросив країни НАТО відмовитися від постачання озброєнь Україні в обмін на ядерне стримування президента росії володимира путіна.
Після цього у червні представниця США при НАТО Джуліанна Сміт виключала можливість передачі Україні винищувачів F-16, незважаючи на те, що російська армія в цей час просувалась і захоплювала частини Луганської області.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив країни НАТО «закрити небо» над Україною та поставити Києву сучасні системи ППО, а також винищувачі. Після того, як росія з 10 жовтня розпочала масований ракетний обстріл цивільної інфраструктури України, Німеччина та США в прискореному порядку надали кілька сучасних установок ППО Iris-T і NASAMS, які захищають від ракетних ударів Вашингтон.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив країни НАТО «закрити небо» над Україною та поставити Києву сучасні системи ППО, а також винищувачі. Після того, як росія з 10 жовтня розпочала масований ракетний обстріл цивільної інфраструктури України, Німеччина та США в прискореному порядку надали кілька сучасних установок ППО Iris-T і NASAMS, які захищають від ракетних ударів Вашингтон.
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