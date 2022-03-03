Членство в НАТО: Україні потрібен план дій

17:18 08 жовтень Київ, Україна

Глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єром Борисом Джонсоном , під час якої заявив, що Україні потрібен план дій щодо членства в НАТО

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

"Про що ми сьогодні домовилися - вчора я зустрічався з міністром закордонних справ Великобританії Домініком Раабом, сьогодні відбулася ключова зустріч президента і прем'єр-міністра. Ми говорили про те, щоб між нашими країнами було, по-перше - більше торгівлі, по-друге - більше інвестицій в Україну, по-третє - ще більше співпраці в сфері безпеки, і це дуже круто, що у нас є такі партнери", - сказав Кулеба.

За його словами, сторони також говорили про COVID-19, про доступ до вакцини, про те, щоб разом боротися з цією проблемою.