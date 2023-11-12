Членство України в НАТО не можна відкладати до наступного року – Расмуссен

07:59 12 листопада Київ, Україна

На думку ексглави НАТО Андерса Фог Расмуссена, питання вступу України до Північноатлантичного альянсу можна і потрібно вирішити невідкладно. Як відомо, Расмуссен – один із розробників проєкту гарантій безпеки для України.

Як повідомляє The Guardian, Расмуссен виступив із пропозицією прийняти Україну в НАТО, але "не розширювати гарантії колективної самооборони" на територію, що знаходиться під окупацією росії.

На думку Расмуссена, часткове членство попередило б росію про те, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу. При цьому він додав, що це в жодному разі не означатиме заморожування конфлікту.

Також ексгенсек переконаний, що справу членства України в НАТО не можна знову відкладати до наступного року.

"Час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська безпекова архітектура, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", - сказав він.

Видання зазначає, що прихильників членства України в НАТО стримує п'ята стаття про колективну оборону, тобто всі країни-члени НАТО мають стати на активний захист країни, на яку напали.

Тому Расмуссен упевнений, що, якщо виключити з НАТО територію, контрольовану росією, "загроза конфлікту між рф та НАТО буде зменшена". При цьому росія повинна отримати чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО матиме наслідки.

Як вважає Расмуссен, членство України в НАТО втримало б рф від ракетних, повітряних та інших нападів через побоювання конфронтації з Альянсом. У свою чергу це звільнило б українські сили для виходу на лінію фронту.

Нагадаємо, ще у червні Расмуссен заявляв, що країни-члени НАТО можуть відправити війська до України, якщо на саміті Альянсу Україна не отримає гарантій членства та гарантій на перехідний період.

Як відомо, Расмуссен – один із розробників проєкту гарантій безпеки для України.