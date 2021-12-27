"Членство України в НАТО або розміщення там зброї альянсу – це червона лінія для Москви" - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив минулої неділі, що обдумає безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимог щодо гарантій безпеки, що виключають розширення НАТО на Україну.
На початку грудня Москва представила проєкти безпекових документів, вимагаючи, щоб НАТО відмовило в членстві Україні та іншим колишнім радянським країнам і згорнуло свої військові операції в Центральній та Східній Європі.
Путін закликав Захід діяти оперативно, щоб задовольнити вимоги, попередивши, що Москві доведеться вжити "адекватних військово-технічних заходів", "якщо Захід продовжить свій агресивний курс на порозі нашого будинку."
На початку грудня Москва представила проєкти безпекових документів, вимагаючи, щоб НАТО відмовило в членстві Україні та іншим колишнім радянським країнам і згорнуло свої військові операції в Центральній та Східній Європі.
Путін закликав Захід діяти оперативно, щоб задовольнити вимоги, попередивши, що Москві доведеться вжити "адекватних військово-технічних заходів", "якщо Захід продовжить свій агресивний курс на порозі нашого будинку."
На прохання вказати, якою може бути така реакція Москви, він сказав у коментарях, переданих у неділю на російське державне телебачення, що "вона може бути різноманітною", додавши без уточнення, що "це залежатиме від того, які пропозиції представлять мені наші військові експерти."
США та їхні союзники відмовилися надати Росії гарантії для України, яких хоче Путін, посилаючись на принцип НАТО, згідно з яким членство відкрите для будь-якої країни.
Вони погодилися розпочати переговори з Росією з питань безпеки наступного місяця, щоб обговорити її побоювання.
Путін сказав, що переговори зі США пройдуть у Женеві. Паралельно з цим планується провести переговори між Росією та НАТО, а також очікується ширше обговорення під егідою Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
У своєму виступі, переданому в неділю, Путін сказав, що Росія представила вимоги щодо надії на конструктивну відповідь з боку Заходу.
"Ми зробили це з метою досягнення узгодженого дипломатичного результату, який буде зафіксовано у юридично обов'язкових документах", – сказав Путін.
Він підтвердив, що членство України в НАТО чи розміщення там зброї альянсу – це червона лінія для Москви, яку Захід не дозволить перейти.
"Нам нікуди відступати", - сказав він, додавши, що НАТО може розмістити в Україні ракети, яким знадобиться лише чотири або п'ять хвилин, щоб дістатися Москви.
Також Путін висловив занепокоєння тим, що США та їхні союзники можуть спробувати затягнути переговори з безпеки та використати їх як прикриття для нарощування військової могутності поблизу Росії.
У свою чергу, президент США Джо Байден попередив Путіна під час відеодзвінка на початку цього місяця, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками у разі нападу на Україну.
У відповідь на це Росія продовжує заперечувати намір розпочати вторгнення та звинувачує Україну у виношуванні планів спробувати силою повернути контроль над територіями, які утримує Москва.
США та їхні союзники відмовилися надати Росії гарантії для України, яких хоче Путін, посилаючись на принцип НАТО, згідно з яким членство відкрите для будь-якої країни.
Вони погодилися розпочати переговори з Росією з питань безпеки наступного місяця, щоб обговорити її побоювання.
Путін сказав, що переговори зі США пройдуть у Женеві. Паралельно з цим планується провести переговори між Росією та НАТО, а також очікується ширше обговорення під егідою Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
У своєму виступі, переданому в неділю, Путін сказав, що Росія представила вимоги щодо надії на конструктивну відповідь з боку Заходу.
"Ми зробили це з метою досягнення узгодженого дипломатичного результату, який буде зафіксовано у юридично обов'язкових документах", – сказав Путін.
Він підтвердив, що членство України в НАТО чи розміщення там зброї альянсу – це червона лінія для Москви, яку Захід не дозволить перейти.
"Нам нікуди відступати", - сказав він, додавши, що НАТО може розмістити в Україні ракети, яким знадобиться лише чотири або п'ять хвилин, щоб дістатися Москви.
Також Путін висловив занепокоєння тим, що США та їхні союзники можуть спробувати затягнути переговори з безпеки та використати їх як прикриття для нарощування військової могутності поблизу Росії.
У свою чергу, президент США Джо Байден попередив Путіна під час відеодзвінка на початку цього місяця, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками у разі нападу на Україну.
У відповідь на це Росія продовжує заперечувати намір розпочати вторгнення та звинувачує Україну у виношуванні планів спробувати силою повернути контроль над територіями, які утримує Москва.
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