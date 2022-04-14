Членство України в ЄС підтримують 55% опитаних європейців. Дані опитування

Громадяни Франції, Німеччини, Італії та Польщі готові прийняти Україну в складі Європейського Союзу, а найбільшою допомогою в боротьбі з російською окупацією вважають продовження санкцій відносно РФ.
Про це свідчать результати опитування "Як сприймають Україну в країнах ЄС", проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством "Kantar Profiles Division" на замовлення Центру "Нова Європа".
"Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не отримала підтримки більшості", - вказується в звіті за підсумками опитування, представленому в середу.
Відзначається, що 21,5% респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.
При цьому головною перешкодою для вступу в України в ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1% опитаних заявили, що боротьба з корупцією є головним пріоритетом для України. Для порівняння, в 2015 році цей показник становив 37,5%.
Найпопулярнішою відповіддю на питання про те, яку підтримку слід надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5%), є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною - надання озброєнь.
Дослідження проводилося в період з 22 по 29 вересня 2020 року методом онлайн-опитування. Всього було опитано 4 тис. респондентів у віці від 18 до 65+ років, відібраних таким чином, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.
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