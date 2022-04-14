Членство України в ЄС підтримують 55% опитаних європейців. Дані опитування

18:38 18 листопада Київ, Україна

Громадяни Франції, Німеччини, Італії та Польщі готові прийняти Україну в складі Європейського Союзу, а найбільшою допомогою в боротьбі з російською окупацією вважають продовження санкцій відносно РФ.