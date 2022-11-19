Число ув'язнених у колоніях Росії рекордно скоротилося: зеки пішли на війну

11:47 19 листопада Київ, Україна

У чоловічих колоніях Росії протягом двох перших місяців осені кількість ув'язнених скоротилася на рекордні 23 тисячі осіб. Така зміна відбулася на тлі вербування до ПВК Вагнера та відправлення ув'язнених на війну в Україну. Про це у п'ятницю, 18 листопада, повідомляє Медіазона з посиланням на дані Федеральної служби виконання покарань Росії.

Зазначається, що таких різких стрибків не було жодного разу з 2010 року: навіть наймасовіша за останні роки амністія звільнила меншу кількість росіян за такий короткий час.

Медіазона зазначає, що за даними ФСВП, на початок серпня у виправних колоніях утримувалося майже 349 тисяч осіб.. Проте, до кінця жовтня їхня кількість різко скоротилася.

"Сумарно за два місяці з колоній зникло більше 23 тисяч в'язнів", - йдеться у матеріалі.

Скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув'язнених для участі у війні у загонах ПВК Вагнера, засновник якої Євген Пригожин обіцяє засудженим свободу в обмін на участь у війні проти України.

Повідомляється, що кількість 23 тисяч зниклих у цілому збігається з оцінкою засновниці "Русі" Ольги Романової, яка сидить: за її підрахунками, до кінця жовтня кількість завербованих ПВК Вагнера перевалила за 20 тисяч, а до середини листопада - за 30 тисяч.

Нагадаємо, у вересні з'явилося відео, як Пригожин вербує зеків для війни в Україні.