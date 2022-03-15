Кількість затриманих на антивоєнних акціях у Росії - понад 700 осіб

08:15 15 березня Київ, Україна

У Росії відбулися чергові недільні акції протесту проти військових дій на території України. Люди збираються у групи на основних площах міст або встають в одиночні пікети. За даними «ОВД-Інфо» (визнано в Росії іноагентом), вже затримано близько 700 людей.



Найбільша кількість затриманих зафіксована в Москві - не менше 301. Перші затримання розпочалися на Манежній площі близько 13:20. Силовики закликали громадян мегафонами залишити місце «можливого проведення акції, яка не узгоджена з органами». Вхід на площу тимчасово було перекрито, потім доступ на площу не обмежували. Поліція перевіряла документи у перехожих, декого одразу затримували.



У Санкт-Петербурзі, за оцінками правозахисників, було затримано щонайменше 142 особи. На площі біля Гостиного двору знову грав військовий оркестр. Територія була обгороджена парканами, автозаками та ланцюгом ОМОНу – місце було практично перекрите, констатували журналісти «Нової газети».



До 17:42 затримано не менше 663 людей у 35 містах.



За даними ГУМВС, на антивоєнній акції у Москві затримано близько 300 осіб. Ця оцінка майже збігається з підрахунками правозахисників – 352 у столиці. Загалом, за даними «ОВД-Інфо», до 18.27 затримано більше 742 осіб у 37 містах.