Кількість тих, хто покинув країну-агресорку, вдвічі перевищує кількість мобілізованих - Данилов
13:35 06 жовтня Київ, Україна
Секретар РНБО України зазначає, що кількість людей, які залишили росію останніми днями, удвічі перевищує кількість мобілізованих.
Про це повідомив Олексій Данилов
в ефірі національного телемарафону 6 жовтня.
"Нам достеменно відома кількість громадян російської федерації, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які залишили Росію, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, яким чином на сьогодні вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як путін зробив таку велику помилку, насамперед для свого політичного майбутнього та для росії, кількість охочих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії... Ми маємо величезну кількість інформації про відмову військових воювати, вчитися... розпочинаються локальні бунти", - зазначив Данилов.
Данилов також нагадав, що Україна розпочала державний проєкт "Хочу жити", покликаний допомогти військовим армії росії безпечно здатися в полон українським Збройним силам.
"Україна – цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", – додав він.
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