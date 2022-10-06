Кількість тих, хто покинув країну-агресорку, вдвічі перевищує кількість мобілізованих - Данилов

"Нам достеменно відома кількість громадян російської федерації, які на сьогодні призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які залишили Росію, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, яким чином на сьогодні вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як путін зробив таку велику помилку, насамперед для свого політичного майбутнього та для росії, кількість охочих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії... Ми маємо величезну кількість інформації про відмову військових воювати, вчитися... розпочинаються локальні бунти", - зазначив Данилов.