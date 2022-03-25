Чичеріною оголошено підозру у зазіханні на територіальну цілісність України

11:29 25 березня Київ, Україна

Правоохоронці оголосили підозру у зазіханні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріної



Прихильниця «російського світу» вчинила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваної може загрожувати довічне позбавлення волі.



Встановлено, що 21 березня 2022 року Чичеріна прибула в Енергодар і разом із окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.



Співачки заочно оголошено підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст.. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього. Підозрювану буде оголошено у міжнародний розшук, в даний час вживаються заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони перебувають.