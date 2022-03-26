Чотири умови для проведення виборів в ОРДЛО
11:39 05 листопада Київ, Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
озвучив чотири обов'язкові умови для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях 31 березня.
Про це він сказав на брифінгу.
"Немає якогось символічного значення в цієї дати - 31 березня, просто так прорахований алгоритмічно план... Безумовно, якщо ми хочемо врегулювання, а ми його хочемо, ми можемо провести вибори.
Перше - вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над поки неконтрольованою ділянкою російсько-українського кордону.
Друге - ці вибори мають відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України.
Третє - ці вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ.
Четверте - ці вибори мають відбутися під наглядом місії БДІПЛ ОБСЄ ", - заявив глава МЗС України.
За словами Кулеби, саме з такою пропозицією українська сторона веде переговори з РФ в ТКГ.
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