Чотири умови для проведення виборів в ОРДЛО

Про це він сказав на брифінгу.

"Немає якогось символічного значення в цієї дати - 31 березня, просто так прорахований алгоритмічно план... Безумовно, якщо ми хочемо врегулювання, а ми його хочемо, ми можемо провести вибори.

Перше - вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над поки неконтрольованою ділянкою російсько-українського кордону.

Друге - ці вибори мають відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України.

Третє - ці вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ.

Четверте - ці вибори мають відбутися під наглядом місії БДІПЛ ОБСЄ ", - заявив глава МЗС України.