Чотири удари авіації ЗСУ по ворожих зенітно-ракетних комплексах

09:00 21 січня Київ, Україна

Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири - за позиціями його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 21 січня.

Також сили ППО збили два розвідувальні БПЛА Орлан-10 та Мерлін-ВР.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Майданчик, Краснопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Червона Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне та Мар'їнка Донецької області.

Також повідомлялося, що морпіхи знищили ворожу САУ та склад боєприпасів ворога.