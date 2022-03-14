Четвертий раунд переговорів із РФ. Названі причини розбіжностей

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про перебіг переговорів України та РФ, які відбуваються у понеділок, 14 березня, у режимі відеоконференції.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, що вже уточнені. Комунікація складно, але йде. Причина розбіжностей у тому, що маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства”, – написав він у Твіттер.

А ще Україна – це сучасність. У наших ноутбуки на столі, а там – папірці. Санкції у дії?)