Четвертий раунд переговорів рф та України пройде сьогодні у Туреччині

Черговий раунд переговорів між Україною та російською федерацією розпочнеться сьогодні у Туреччині.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні, опублікованому на сайті ОП.
Голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія розповів у Facebook, що вони відбудуться 28-30 березня.
"Попереду новий раунд переговорів, тому що ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені повідомили, є можливість та потреба очної зустрічі вже на території Туреччини. Це добре. Подивимося на результат", – сказав президент.
Зеленський додав, що пріоритети України на переговорах – суверенітет та територіальна цілісність.
"На черговому раунді переговорів по відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.
У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини також підтвердили цю інформацію.
"Наш президент Реджеп Ердоган та президент росії путін домовилися, що наступна зустріч переговорних делегацій росії та України відбудеться у Стамбулі", – йдеться у повідомленні.
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