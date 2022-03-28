Четвертий раунд переговорів рф та України пройде сьогодні у Туреччині

11:29 28 березня Київ, Україна

Черговий раунд переговорів між Україною та російською федерацією розпочнеться сьогодні у Туреччині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні, опублікованому на сайті ОП.

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія розповів у Facebook, що вони відбудуться 28-30 березня.