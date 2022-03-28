Четвертий раунд переговорів рф та України пройде сьогодні у Туреччині

11:29 28 березня Київ, Україна

Черговий раунд переговорів між Україною та російською федерацією розпочнеться сьогодні у Туреччині.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні, опублікованому на сайті ОП.
 
Голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія розповів у Facebook, що вони відбудуться 28-30 березня.

"Попереду новий раунд переговорів, тому що ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені повідомили, є можливість та потреба очної зустрічі вже на території Туреччини. Це добре. Подивимося на результат", – сказав президент.

Зеленський додав, що пріоритети України на переговорах – суверенітет та територіальна цілісність.

"На черговому раунді переговорів по відео було ухвалено рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.

У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини також підтвердили цю інформацію.

"Наш президент Реджеп Ердоган та президент росії путін домовилися, що наступна зустріч переговорних делегацій росії та України відбудеться у Стамбулі", – йдеться у повідомленні.