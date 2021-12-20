Четверта сесія Верховної Ради розпочнеться 1 вересня: пропозиція депутатів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови №3798, яким пропонують розпочати 1 вересня четверту сесію парламенту дев'ятого скликання. Документ також передбачає, що вона закінчиться 22 січня 2021 року.

Ініціаторами проекту постанови стали п'ять депутатів з фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко, Артем Культенко, Павло Фролов, Людмила Марченко та Оксана Гринчук, а також два парламентарія з ОТЗЖ Юрій Загородній та Наталія Приходько.

Зокрема, депутати пропонують відкрити четверту сесію 1 вересня і в той самий день провести пленарне засідання.

Згідно з календарним планом на сайті Верховної Ради, третя сесія парламенту закінчується 17 липня. Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив третю сесію 4 лютого 2020 року.

За цей час Верховна Рада встигла попрацювати в умовах карантину. Так, 17 березня депутати проголосували за те, щоб не проводити пленарні засідання, а працювати в комітетах. Спочатку в такому режимі парламент повинен був працювати до закінчення карантину, введеного через епідемію коронавируса. Однак в травні депутати повернулися до звичайного режиму роботи. Під час "карантинного режиму" депутати час від часу збиралися на позачергові засідання.

При цьому, за даними "Комітету виборців України", частина депутатів прогулювали засідання комітетів навіть онлайн. Таких відбулося 29 засідань комітетів, під час яких парламентарії були присутні 406 раз, отсутствовалі- 68 разів. В середньому ігнорували такі засідання 17% народних депутатів.