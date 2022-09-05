Четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ залишили ЗАЕС

13:10 05 вересня Київ, Україна

Сьогодні, 5 вересня, четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС та залишили станцію.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська росії обстрілювали Енергодар з мінометів та автоматів. Також ворог задіяв гелікоптери.



Росіяни складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи, страшнішої за Чорнобиль.