Четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ залишили ЗАЕС

Сьогодні, 5 вересня, четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС та залишили станцію.
Про це повідомляє Енергоатом.
Нагадаємо, війська росії обстрілювали Енергодар з мінометів та автоматів. Також ворог задіяв гелікоптери.
Росіяни складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи, страшнішої за Чорнобиль.
Росіяни складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи, страшнішої за Чорнобиль.
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