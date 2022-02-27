Подружжя Зеленських у Великобританії зустрінеться з членами королівської сім'ї

14:26 07 жовтень Київ, Україна

У Великобританії розпочався офіційний візит президента України і першої леді Володимира та Олени Зеленських.

Про це повідомив сайт президента.



Програма візиту

переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном;

підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;

підписання низки інших двосторонніх документів про співробітництво в сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

В рамках візиту передбачена аудієнція Володимира та Олени Зеленських з Їх Королівською Високістю герцогом і герцогинею Кембриджськими.