Подружжя Зеленських у Великобританії зустрінеться з членами королівської сім'ї

14:26 07 жовтень Київ, Україна

У Великобританії розпочався офіційний візит президента України і першої леді Володимира та Олени Зеленських.
 
Про це повідомив сайт президента.

Програма візиту
  • переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном;
  • підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;
  • підписання низки інших двосторонніх документів про співробітництво в сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів.
В рамках візиту передбачена аудієнція Володимира та Олени Зеленських з Їх Королівською Високістю герцогом і герцогинею Кембриджськими.
"Заплановані також зустрічі глави держави зі спікером Палати громад парламенту Великобританії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом, відвідування Лондонської фондової біржі та зустріч з британськими інвесторами", - йдеться в повідомленні.