Подружжя Зеленських у Великобританії зустрінеться з членами королівської сім'ї

У Великобританії розпочався офіційний візит президента України і першої леді Володимира та Олени Зеленських.
Про це повідомив сайт президента.
Програма візиту
- переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном;
- підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;
- підписання низки інших двосторонніх документів про співробітництво в сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів.
В рамках візиту передбачена аудієнція Володимира та Олени Зеленських з Їх Королівською Високістю герцогом і герцогинею Кембриджськими.
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