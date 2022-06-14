Чорногорія заарештувала активи депутатів держдуми росії та головного куратора кремлівської пропаганди

09:23 14 червня Київ, Україна

Приєднавшись до санкцій Євросоюзу проти росії, Чорногорія застосувала обмежувальні заходи щодо власності 34 громадян росії, серед яких депутати та чиновники.





Так, у списку є депутати російської держдуми від "єдиної росії" (Ганна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков та ін.), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лебедєв, Ірина Філатова), ЛДПР (Василь Власов) та "Справедливої росії" (Дмитро та Андрій Кузнєцови).



Крім того, у переліку є тезка члена ради безпеки росії Сергія Іванова та першого заступника глави адміністрації президента росії Олексія Громова. ЗМІ повідомляли, що саме він курирує у кремлі пропаганду та інформаційну політику, зокрема, через державні телеканали.



За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може коригуватися з урахуванням інформації, що отримується. Список росіян, активи яких Чорногорія заарештувала на своїй території, опублікувало видання Vijesti.Так, у списку є депутати російської держдуми від "єдиної росії" (Ганна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков та ін.), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лебедєв, Ірина Філатова), ЛДПР (Василь Власов) та "Справедливої росії" (Дмитро та Андрій Кузнєцови).Крім того, у переліку є тезка члена ради безпеки росії Сергія Іванова та першого заступника глави адміністрації президента росії Олексія Громова. ЗМІ повідомляли, що саме він курирує у кремлі пропаганду та інформаційну політику, зокрема, через державні телеканали.За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може коригуватися з урахуванням інформації, що отримується.

Арештованими активами російських чиновників переважно є нерухомість, розташована у трьох містах – Херцег-Новий, Будва та Жабляк. У той самий час не виключено, що цим майном росіяни володіють через підставні компанії.