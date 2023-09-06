Чорне море не повинно залишитися під контролем росії - президентка Грузії
19:00 23 серпня Київ, Україна
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Чорне море не можна залишати під контролем росії, яка керується мілітаристськими амбіціями і перешкоджає вільному судноплавству та глобальним постачанням продовольства.
Зурабішвілі виступила із цією заявою під час онлайн-виступу на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
"Ця війна ще раз продемонструвала глобальну важливість нашого регіону, затвердила аргументи, що Чорне море однозначно є неподільною основою для європейської стабільності та безпеки. Це море, яке не можна залишати під контролем влади, яка готова через свої мілітаристські амбіції змінити морську безпеку та вільний транзит, а також заважати глобальним постачанням продовольства", - сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що російсько-українська війна також показала, що стабільної та безпечної Європи не існує без того, щоб охоплювати "весь континент - від Лісабона до Тбілісі".
"Ця війна також продемонструвала, що деокупація, звільнення всіх територій є абсолютною передумовою для миру та стабільності", - наголосила президентка Грузії.
За її словами, єдність та рішучість Європи є вирішальною для перемоги України і не менш вирішальною для майбутньої безпеки Грузії та Молдови.
"Наші люди продемонстрували, що вони надалі готові посилити євроінтеграційний шлях наших країн. Ми бачимо єдину перспективу - Грузія має, і я сподіваюся, що вона отримає статус кандидата і приєднається до України та Молдови на шляху до ЄС", - зазначила Зурабішвілі.
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