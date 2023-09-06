Чорне море не повинно залишитися під контролем росії - президентка Грузії

19:00 23 серпня Київ, Україна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Чорне море не можна залишати під контролем росії, яка керується мілітаристськими амбіціями і перешкоджає вільному судноплавству та глобальним постачанням продовольства.



Зурабішвілі виступила із цією заявою під час онлайн-виступу на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

"Ця війна ще раз продемонструвала глобальну важливість нашого регіону, затвердила аргументи, що Чорне море однозначно є неподільною основою для європейської стабільності та безпеки. Це море, яке не можна залишати під контролем влади, яка готова через свої мілітаристські амбіції змінити морську безпеку та вільний транзит, а також заважати глобальним постачанням продовольства", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що російсько-українська війна також показала, що стабільної та безпечної Європи не існує без того, щоб охоплювати "весь континент - від Лісабона до Тбілісі".

"Ця війна також продемонструвала, що деокупація, звільнення всіх територій є абсолютною передумовою для миру та стабільності", - наголосила президентка Грузії.



За її словами, єдність та рішучість Європи є вирішальною для перемоги України і не менш вирішальною для майбутньої безпеки Грузії та Молдови.