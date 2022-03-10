Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»
12:35 09 березень Київ, Україна
Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Бойові дії продовжуються, що поки унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлене. "Укренерго" моніторить ситуацію і інформуватиме про всі зміни", – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, системи моніторингу ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі