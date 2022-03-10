Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена – «Укренерго»

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Бойові дії продовжуються, що поки унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлене. "Укренерго" моніторить ситуацію і інформуватиме про всі зміни", – йдеться у повідомленні.