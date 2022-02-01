Чернігів: Шмигаль оглянув лікарню для важких COVID-пацієнтів

15:34 12 травень Київ, Україна

Глава уряду Денис Шмигаль відвідав Чернігівську обласну лікарню, яка згідно з реалізацією програми президента «EMERGENCY 2020», визначена як опорна і приймає пацієнтів з важкою формою COVID.



Про це прем'єр-міністр повідомив в Телеграмі.

"Оглянули Чернігівську обласну лікарню. Згідно з реалізацією програми президента України «Emergency 2020» установа визначена як опорна лікарня, яка надаватиме висококваліфіковану цілодобову допомогу. Сьогодні установа також приймає пацієнтів з важкою формою коронавірусу. Вдячний особисто медичним працівникам за непосильну працю", - написав він.

Крім того, Шмигаль додав, що команда лікарні в цілодобовому режимі забезпечує проведення сучасних методик діагностики та лікування гострих інсультів. З лютого цього року в лікарні запрацювало новостворене відділення інтенсивної терапії гострих інсультів.



За повідомленням Шмигаля, найближчим часом в Чернігівській обласній лікарні буде завершено модернізацію приймального відділення екстреної медичної допомоги, і установа отримає нове сучасне обладнання.



Також Шмигаль ознайомився з роботою відділення променевої терапії і лінійного прискорювача Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Він зазначив, що в 2020 році заклад став дійсним членом Асоціації онкогінекологів Центральної та Східної Європи.



Шмигаль додав, що онкоцентр показав високі результати виконання складних операцій і відзначений за високий рівень надання хімієтерапевтичного і променевого лікування.



Програма президента України Emergency-2020 є частиною Національної програми «Велике будівництво». Програма передбачає облаштування приймальних відділень опорних лікарень в єдиному стандарті - від підбору кольору до розташування кімнат. Всі лікарні матимуть відповідний перелік обладнання, яке повинно забезпечити доступність всіх медичних послуг. Головна мета проєкту - створити комфортні для пацієнта умови.