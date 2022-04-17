Чим закінчиться для Росії спроба використання ядерної зброї, - Арестович

10:33 17 квітня Київ, Україна

Все частіше звучить загроза ядерної війни. Ця загроза походить від агресивної та непослідовної у своїх вчинках ядерної держави на чолі якої стоїть божевільний керівник. Чим може обернутися світові перший удар ядерної зброї?

Якщо Росія завдасть ядерного удару по території України, війна негайно перейде на російські землі. Такий прогноз озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у суботу, 16 квітня.

"Ми тільки більше озвіріємо, одразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сантименти у стилі "не всі російські такі", "є Кремль - а є росіяни" будуть відкинуті. Ця риторика вже не допоможе", - - сказав експерт.

За його словами, після використання ядерної зброї владою РФ "може початися різанина".

"Тоді практично гарантовано війна перекидається на територію Росії, бо нікого з наших тоді не зупинитиме. Навіть центральне командування не зможе зупинити це. Це різка ескалація з нашого боку, а вона їм потрібна?” - зазначив Арестович.

Крім того, радник спрогнозував, що якщо в Кремлі наважаться на такий крок, у війну одразу втрутиться НАТО і закликає Китай приєднатися.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, і країни світу мають бути готові до цього.