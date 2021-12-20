Чим закінчилися кримінальні справи проти екс нардепів

15:50 07 липень Київ, Україна



Останнім нардепом, з якого було знято імунітет (в жовтні 2019 роки), був нардеп Ярослав Дубневич.

Ми з'ясували, чим закінчилися кримінальні виробництва проти нардепів позбавлених депутатської недоторканності.



З моменту скасування депутатської недоторканності, на один народний депутат не затримали за кримінальні проступки.Останнім нардепом, з якого було знято імунітет (в жовтні 2019 роки), був нардеп Ярослав Дубневич.Ми з'ясували, чим закінчилися кримінальні виробництва проти нардепів позбавлених депутатської недоторканності.

Першим нардепом, якого позбавили недоторканності за економічні злочини був Юхим Звягільський. У листопаді 1994 року Рада погодилася на його притягнення до кримінальної відповідальності у справі про розкрадання 19,9 млн доларів. У результаті справа була закрита, всі звинувачення з Звягільського зняті. Сам він був незмінним нардепом-мажоритарником з I по VIII скликання Ради і навіть на правах старшого парламентарія відкривав перші засідання після чергових виборів. Лазаренко підозрювали в розкраданні 200 млн доларів, давання хабара та зловживанні службовим становищем. Кримінальну справу так і не було розкрито, підозри не знято.



Згодом Лазаренко втік з України, був арештований на кордоні США з панамським паспортом і засуджений до позбавлення волі на 9 років за американськими законами.



У 2000 році Рада дозволила притягнути до кримінальної відповідальності Миколу Агафонова у справі про розкрадання держмайна, яке було закрито у зв'язку зі смертю підозрюваного.





Тоді ж нардеп Віктор Жердицький був позбавлений недоторканності і проходив по справі про присвоєння 86 млн німецьких марок. В Україні справу закрили, а в Німеччині Жердицький отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Після звільнення Жердицький подав апеляцію і отримав від німецької сторони 108 тис. У 2009 році його звинуватили в умисному вбивстві і достроково позбавили повноважень нардепа. Потім він намагався вийти з в'язниці за законом Савченко, але програв суд. Лозинський відбув покарання у вигляді позбавлення волі 6 років і був звільнений достроково. Судимість знята.



З Олега Царьова У червні 2014 року Верховна Рада зняла недоторканність, якого підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і повалення конституційного ладу в Україні. Справа досі не закрита, але поки Царьов ховається від слідства в РФ.





2015-й став своєрідним зорепадом серед парламентаріїв. У червні позбавили недоторканності Сергія Клюєва, який фігурував у справі про шахрайство і заволодінні бюджетними коштами. Виробництво не закрита. Клюєв ховається від правоохоронних органів.

Сергій Мельничук позбувся депутатського імунітету через справу про притягнення батальйону «Айдар» до викрадення директора підприємства «Укрспирт». Виробництво не закрита. Мельничук звільнений з-під арешту під заставу в розмірі 365,4 тис. грн.



Ігоря Мосійчука підозрювали в незаконному збагаченні, але також згодом відпустили з-під варти.



Олександр Онищенко та Вадим Новінський в 2016 році були позбавлені недоторканності. Перший ховається за кордоном і обіцяє оприлюднити плівки з компроматом, а другий переобрався в Раду VIII скликання.



Андрія Артеменка в 2017 році спробували залучити до кримінальної відповідальності за державну зраду, але він втік за кордон. Справа не закрита. Олеся Довгого не змогли посадити за зловживання службовим становищем з-за відсутності доказів.





Максима Полякова та Борислава Розенблата звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину. Зараз йде судовий процес. Рада погодилася на зняття недоторканності, але не вистачило голосів для арешту нардепів.

Михайло Добкін, триває судовий процес у справі про шахрайство в земельних справах.



Євген Бакулін в 2018 році втік за кордон після зняття недоторканності і спроби залучити його до відповідальності у справі про присвоєння 3,2 млрд грн. Виробництво досі не закрита.



Надію Савченко позбавили недоторканності і в той же день заарештували під акомпанемент телекамер. Її підозрювали у замаху на державний переворот, державній зраді і підготовці теракту і вбивств перших осіб держави. Нібито вона збиралася закидати гранатами зал засідань Верховної Ради. Через рік Савченко випустили з-під арешту навіть без застави. Прокурори дивним чином забули попросити суд продовжити утримання під вартою.



Ярослава Дубневича нардепи позбавили недоторканності останнім. Він фігурує в справі про розкрадання державних коштів на суму 93 млн грн. Після арешту Дубневич був звільнений під заставу в розмірі 90 млн грн. Кримінальне провадження не закрита.

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