Чим загрожує Росії вторгнення в Україну

Погоджуючись на подальші переговори про безпеку на сході Європи, про небажання воювати та навіть заявляючи про відведення військ від кордонів з Україною, Володимир Путін жодного разу не озвучив гарантованої відмови від нападу на нашу країну. Хоча, як стверджують західні аналітики, є кілька факторів, що утримують Кремль від військової атаки. Насамперед – це тисячі загиблих російських воїнів.

Рівень підготовки

Після початку російської агресії у 2014 році Україна сьогодні має технічно оснащену сильну армію, а головне – мотивацію до захисту своєї землі. Тому, навіть маючи чисельну перевагу та сучасні засоби ППО та радіоелектронної боротьби, Росія зазнає величезних втрат у живій силі, якщо наважиться напасти на Україну.

Тому Бен Ходжес із центру аналізу європейської політики (CEPA) вважає, що про повне захоплення території України не може бути й мови.. "Єдине, на що може зважитися РФ, це шляхом вторгнення створити собі сухопутний доступ до Криму та Чорного моря", - стверджують експерти CEPA.

"Але ця обмежена мета призведе до великих російських втрат", - йдеться в матеріалі.

На думку Симона Веземана зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, Росія заплатить надто велику ціну і Путін змушений буде дати відповідь своєму народу за багатотисячні втрати у перші дні воєнних дій.

"…Спробуйте вторгнутися до такої країни, як Україна, з населенням, яке явно налаштоване проти вас, озброєним до зубів, де більшість чоловіків мають хоча б елементарну військову підготовку, яку досі пам'ятають… Це Чечня, помножена на десять, або Грузія, помножена на 30″, - наголосив Веземан.

Сучасне озброєння

Як розповів аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоханн Мішель, можливо, Росії спробує "паралізувати командування та заблокувати зв'язок із польовими частинами" за допомогою радіоелектронних засобів.. Але має хороший досвід ведення бойових дій і володіючи засобами ППО ближньої дії, хороша протитанкова зброя, включаючи ракети Javelin, українська армія здатна затримати будь-який наступ військ РФ.

До того ж, армія України добре оснащена БПЛА Bayraktar, ефективність використання яких вже доведена у військових діях на Кавказі, Близькому Сході та в Африці.

Росія проти Bayraktar може виставити мобільну систему ППО Панцир, яка, за неперевіреними російськими даними, збила в Сирії 40 Bayraktar. Але факти говорять про 23 комплекси Панцир, знищені там ударами Bayraktar.

З 2015 року комплекси Панцир з'являлися на Донбасі, а потім у Криму. За інформацією, що надійшла від InformNapalm, Росія планує повернути ці комплекси із Криму на Донбас.