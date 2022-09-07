Чим небезпечний для України звіт МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС

09:53 07 вересня Київ, Україна

Як пишуть аналітики Інституту дослідження війни, у звіті МАГАТЕ описані численні способи, якими російська окупаційна влада та військові ставлять під загрозу безпечну експлуатацію ЗАЕС. У звіті немає спроби визначити, хто несе відповідальність за обстріли, що пошкодили станцію, але міститься заклик до "усіх відповідних сторін" вжити заходів для покращення ситуації.

"Помірність і нейтральність цих формулювань можуть затьмарити гранично чіткий виклад дій росії, що підривають безпеку АЕС, і той факт, що у звіті Україні не приписуються будь-які небезпечні дії", - зазначають аналітики.

Таким чином, звіт МАГАТЕ є закодованим осудом дій росії, які створили та зберігають небезпеку ядерної катастрофи в Україні.



Росіяни створили на ЗАЕС умови, що підвищують ризик виникнення аварійної ситуації та значно збільшують небезпеку того, що оперативний персонал не зможе ефективно відреагувати.



Путін, як вважають експерти, міг би спробувати використати побоювання, що викликають його дії, для примусу МАГАТЕ та міжнародної спільноти до фактичного визнання права росії на участь в експлуатації ЗАЕС. А це він міг би зобразити як фактичне визнання окупації росією півдня України, вважають аналітики.



Також путін може спробувати створити процес, аналогічний мінському, в якому росія розглядалася як нейтральна сторона, а не учасник конфлікту.