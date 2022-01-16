Причину звільнення керівника порту "Південний" Олександра Олійника пояснив міністр іфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, після того, як профспілки дізналися причину звільнення, передумали влаштовувати страйк.
Криклій також зазначив, що в Україні немає єдиної системи нарахування зарплати керівникам портів, все залежить від розміру порту та того, скільки він заробляє для держави.
Відзначимо, Олександр Олійник обіймав посаду виконувача обов'язків директора порту «Південний» з листопада 2019 року. У Міністерстві інфраструктури повідомляли, що за підсумками першого півріччя 2020-го року порт збільшив обсяги вантажообігу до 10,6 млн тонн: це на 58% більше запланованих показників і на 61% вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У травні порт також встановив рекорд з перевалки вантажів.
19 серпня Кабінет міністрів звільнив Олійника.
Криклій також зазначив, що в Україні немає єдиної системи нарахування зарплати керівникам портів, все залежить від розміру порту та того, скільки він заробляє для держави.
Відзначимо, Олександр Олійник обіймав посаду виконувача обов'язків директора порту «Південний» з листопада 2019 року. У Міністерстві інфраструктури повідомляли, що за підсумками першого півріччя 2020-го року порт збільшив обсяги вантажообігу до 10,6 млн тонн: це на 58% більше запланованих показників і на 61% вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У травні порт також встановив рекорд з перевалки вантажів.
19 серпня Кабінет міністрів звільнив Олійника.
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