Чехія посилює санкції: головний ракетобудівник росії у списку

На засіданні, що відбулося 16 серпня, уряд Чехії ухвалив рішення розширити список санкцій, зокрема, внести Бориса Обносова, керівника російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО), розробки яких застосовувалися в обстрілах України.
За інформацією, оприлюдненою на вебресурсі Міністерства закордонних справ Чехії, останній перелік санкцій тепер включає Бориса Обносова, його дочку Ольгу Зорікову та його чоловіка Ростислава.
Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року. Крім того, він володіє майном, оціненим у понад 100 мільйонів чеських крон, розташованим у різних районах країни, включаючи Прагу, де його бачили цього року.
За інформацією, оприлюдненою на вебресурсі Міністерства закордонних справ Чехії, останній перелік санкцій тепер включає Бориса Обносова, його дочку Ольгу Зорікову та його чоловіка Ростислава.
Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року. Крім того, він володіє майном, оціненим у понад 100 мільйонів чеських крон, розташованим у різних районах країни, включаючи Прагу, де його бачили цього року.
Борис Обносов обіймає керівну посаду у державній холдинговій компанії КТРО, яка спеціалізується на виробництві озброєнь та постачанні збройним силам росії.
За даними чеського уряду, сім'я Зорікових отримувала вигоду зі своїх зв'язків з Обносовим, володіючи розкішною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова володіє 20% акцій КТРО.
За даними чеського уряду, сім'я Зорікових отримувала вигоду зі своїх зв'язків з Обносовим, володіючи розкішною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова володіє 20% акцій КТРО.
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