Чехія посилює санкції: головний ракетобудівник росії у списку

08:41 17 серпня Київ, Україна

На засіданні, що відбулося 16 серпня, уряд Чехії ухвалив рішення розширити список санкцій, зокрема, внести Бориса Обносова, керівника російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО), розробки яких застосовувалися в обстрілах України.



За інформацією, оприлюдненою на вебресурсі Міністерства закордонних справ Чехії, останній перелік санкцій тепер включає Бориса Обносова, його дочку Ольгу Зорікову та його чоловіка Ростислава.



Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року. Крім того, він володіє майном, оціненим у понад 100 мільйонів чеських крон, розташованим у різних районах країни, включаючи Прагу, де його бачили цього року.

"Російський олігарх, що стоїть за виробництвом ракет, які вбивають безневинних українців, має понести відповідальність. Так само як і ті, хто насолоджується розкішшю у Чехії на гроші від торгівлі смертю", - прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Борис Обносов обіймає керівну посаду у державній холдинговій компанії КТРО, яка спеціалізується на виробництві озброєнь та постачанні збройним силам росії.



За даними чеського уряду, сім'я Зорікових отримувала вигоду зі своїх зв'язків з Обносовим, володіючи розкішною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова володіє 20% акцій КТРО.