Чехія визнала злочини армії росії геноцидом українського народу

19:43 11 травня Київ, Україна

11 травня Сенат Чехії визнав геноцидом українського народу злочини, які скоюють російські військові в Україні.



Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.



"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття України статусу кандидата на членство в ЄС", – зазначив він.



Чеські сенатори заявили, що росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.



Крім того, верхня палата парламенту Чехії засудила численні військові злочини росії в Бородянці, Бучі, Ірпені та Маріуполі, задокументовані ООН, ОБСЄ та міжнародними організаціями з прав людини, що свідчать про терор проти населення, масові страти, депортацію сотень тисяч людей.



Також сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які росія вчиняє систематично та масштабно, заявивши, що вони є проявами геноциду проти українського народу.



Чеські парламентарі вимагають від росії вивести свої війська з України та поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність країни, а також гуманітарне право і не обмежувати гуманітарні коридори.