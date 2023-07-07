Чехія надасть Україні вертольоти та боєприпаси найближчим часом

12:41 07 липня Київ, Україна

Незабаром Чехія надасть Україні гелікоптери та боєприпаси, повідомив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

"Чехія передаватиме Україні вертольоти і 100 тисяч одиниць амуніції як подарунок", - зазначив Фіала.

Крім того, він поділився інформацією про те, що Чехія братиме активну участь у підготовці пілотів, включаючи пілотування винищувачів F-16.



Також планується передача симуляторів, щоби українські пілоти могли проводити тренування прямо на своїй території.