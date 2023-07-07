Чехія надасть Україні вертольоти та боєприпаси найближчим часом

Незабаром Чехія надасть Україні гелікоптери та боєприпаси, повідомив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.
Крім того, він поділився інформацією про те, що Чехія братиме активну участь у підготовці пілотів, включаючи пілотування винищувачів F-16.
Також планується передача симуляторів, щоби українські пілоти могли проводити тренування прямо на своїй території.
Також планується передача симуляторів, щоби українські пілоти могли проводити тренування прямо на своїй території.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі