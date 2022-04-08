Чехія відправила Україні танки та бронемашини, йдеться про кілька десятків немодернізованих танків Т-72 та бронемашин БМП-1.
Про це повідомило місцеве видання Echo24.
Про це повідомило місцеве видання Echo24.
Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова побічно підтвердила факт відправлення озброєнь, але без подробиць, щоб не допомагати російській армії.
"Я розумію просту людську цікавість і тих, хто хоче дізнатися, що ми поставляємо в Україну, але не можу сказати вам більше. Там вирує війна, і ми не полегшуватимемо життя Z-кілерам! Повірте, ми відправляємо необхідне військове обладнання українським друзям і продовжимо це робити", - написала Чорнохова.
"Я розумію просту людську цікавість і тих, хто хоче дізнатися, що ми поставляємо в Україну, але не можу сказати вам більше. Там вирує війна, і ми не полегшуватимемо життя Z-кілерам! Повірте, ми відправляємо необхідне військове обладнання українським друзям і продовжимо це робити", - написала Чорнохова.
Це перші поставки важкого озброєння Києву з початку війни, пише Wall Street Journal із посиланням на представників Міноборони Чехії та Словаччини.
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