19:45 05 квітня Київ, Україна

Чехія відправила Україні танки та бронемашини, йдеться про кілька десятків немодернізованих танків Т-72 та бронемашин БМП-1.



Про це повідомило місцеве видання Echo24.





"Я розумію просту людську цікавість і тих, хто хоче дізнатися, що ми поставляємо в Україну, але не можу сказати вам більше. Там вирує війна, і ми не полегшуватимемо життя Z-кілерам! Повірте, ми відправляємо необхідне військове обладнання українським друзям і продовжимо це робити", - написала Чорнохова. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова побічно підтвердила факт відправлення озброєнь, але без подробиць, щоб не допомагати російській армії."Я розумію просту людську цікавість і тих, хто хоче дізнатися, що ми поставляємо в Україну, але не можу сказати вам більше. Там вирує війна, і ми не полегшуватимемо життя Z-кілерам! Повірте, ми відправляємо необхідне військове обладнання українським друзям і продовжимо це робити", - написала Чорнохова.

Це перші поставки важкого озброєння Києву з початку війни, пише Wall Street Journal із посиланням на представників Міноборони Чехії та Словаччини.