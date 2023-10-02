Чехія надає військову допомогу Україні та може приєднатися до відновлення

"Чехія справді робить досить багато, щоб допомогти Україні. Насамперед щодо військової допомоги ми відправляємо боєприпаси, важку техніку. Ми допомагаємо Україні гуманітарною допомогою..Ми приєдналися до плану Зеленського з 10 пунктів (до формули миру, — ред.) "Щодо зусиль з досягнення миру: ми співголовуємо у групі з ядерної безпеки, яка була номером один. А також Чехія прийняла пів мільйона біженців від війни, яким ми надаємо притулок та житло", - сказав Липовський.