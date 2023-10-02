Чехія надає військову допомогу Україні та може приєднатися до відновлення
12:56 02 жовтня Київ, Україна
Міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський заявив, що чеські компанії дуже успішно надають послуги та важку техніку для української армії, та сподівається, що також зможуть долучитися до реконструкції.
Про це він сказав перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше в історії проходить у Києві.
Міністр зазначив, що сьогодні глави МЗС зібралися, щоб продемонструвати єдність та підтримку України.
"Чехія справді робить досить багато, щоб допомогти Україні. Насамперед щодо військової допомоги ми відправляємо боєприпаси, важку техніку. Ми допомагаємо Україні гуманітарною допомогою..Ми приєдналися до плану Зеленського з 10 пунктів (до формули миру, — ред.) "Щодо зусиль з досягнення миру: ми співголовуємо у групі з ядерної безпеки, яка була номером один. А також Чехія прийняла пів мільйона біженців від війни, яким ми надаємо притулок та житло", - сказав Липовський.
За його словами, чеські компанії дуже успішно надають послуги та важку техніку українській армії.
"І ми дуже пишаємось цим, оскільки це допомагає Україні воювати. Сподіваюся, що чеські компанії також зможуть долучитися до реконструкції. Це також галузь нашої діяльності. Декілька днів тому пройшла дуже успішна конференція з оборони. Я радий, що чеські компанії були присутніми і показали, що вони можуть зробити для України", - сказав чеський міністр.
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