Чехія обіцяє збільшити постачання військової техніки в Україну - міністр

18:41 27 червня Київ, Україна

Чехія обіцяє надати ще більше військової техніки Україні. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила на прес-конференції, що в армійських складах ще є технічні засоби, які можна передати Україні..



Повідомлення про це було поширене Ceske Noviny.

"Ми все ще маємо певні варіанти із запасів армії", - підкреслила Чернохова, на що посилається агентство Reuters.

Міністр також зазначила, що чеська армія враховує уроки, що були зроблені з конфлікту в Україні, при здійсненні закупівель та розробки оборонної стратегії, яка планується завершитися до вересня 2023 року, відповідно до повідомлення Міністерства оборони Чехії.



У свою чергу прем'єр-міністр Петро Фіала зазначив, що Чехія вже надала Україні значну кількість військової техніки з січня по травень 2023 року, включаючи 24 танки, 76 бойових машин піхоти (БМП), 645 протитанкових керованих ракет, 16 спеціальних автомобілів для систем протиповітряної. оборони (ППО), 57 тисяч боєприпасів для артилерійських знарядь, а також 144 зенітні знаряддя.



Крім того, Україна отримала інші військові матеріали, обладнання, запасні частини, паливо та засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



Фіала зазначив, що уряд Чехії також організував постачання сотень додаткових одиниць важкої військової техніки за ліцензією або у рамках співпраці з іноземними партнерами.