Чехія знайшла чим замінити покупку російської нафти

17:34 06 травня Київ, Україна

За допомогою трубопроводу TAL, що йде з італійського Трієста, Прага позбавиться залежності від російської нафти.

Про це у четвер, 5 травня, заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала.

"Це дуже важливо, якщо ми хочемо запровадити ембарго, щоб гарантувати, що громадянам та компаніям буде достатньо нафти. Посилення пропускної спроможності нафтопроводу є ключем до зняття залежності від російської нафти", - заявив він.



За словами Фіали, це найпростіший шлях знайти заміну нафті з рф.

"TAL вирішив би наші проблеми. Австрії та Німеччини", - додав він.



Наразі Євросоюз розглядає заборону на імпорт російської нафти в рамках шостого пакета санкцій.



Група компаній TAL була створена в 60-х роках для експлуатації Трансальпійського нафтопроводу загальною довжиною 753 км, що забезпечує 40% імпорту нафти Німеччини, 90% Австрії та 50% Чехії. Стартовою точкою трубопроводу є порт Трієста (Італія).



Напередодні ЗМІ опублікували проєкт шостого пакета санкцій ЄС. Планується відстрочити повне ембарго на сиру нафту на шість місяців, а на нафтопродукти – на вісім, йдеться у попередніх документах.