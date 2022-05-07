Чехія знайшла чим замінити покупку російської нафти

За допомогою трубопроводу TAL, що йде з італійського Трієста, Прага позбавиться залежності від російської нафти.
Про це у четвер, 5 травня, заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала.
За словами Фіали, це найпростіший шлях знайти заміну нафті з рф.
Наразі Євросоюз розглядає заборону на імпорт російської нафти в рамках шостого пакета санкцій.
Група компаній TAL була створена в 60-х роках для експлуатації Трансальпійського нафтопроводу загальною довжиною 753 км, що забезпечує 40% імпорту нафти Німеччини, 90% Австрії та 50% Чехії. Стартовою точкою трубопроводу є порт Трієста (Італія).
Напередодні ЗМІ опублікували проєкт шостого пакета санкцій ЄС. Планується відстрочити повне ембарго на сиру нафту на шість місяців, а на нафтопродукти – на вісім, йдеться у попередніх документах.
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