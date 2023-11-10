Чехія та Тайвань підписали угоду про допомогу Україні

Чехія та Тайвань у п'ятницю, 10 листопада, підписали угоду про спільну роботу щодо відновлення водних та енергетичних систем України.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що угода між Тайванем та Чехією була підписана дипломатами у столицях обох країн.
Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний у Тайбеї на церемонії підписання сказав, що його країна має "міцний зв'язок із Тайванем".
Зазначається, що угода між Тайванем та Чехією була підписана дипломатами у столицях обох країн.
Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний у Тайбеї на церемонії підписання сказав, що його країна має "міцний зв'язок із Тайванем".
За словами заступника міністра закордонних справ Тайваню Роя Лі, допомога розширюватиметься і в інших сферах, щоб сприяти відновленню нормального життя, "якщо Україна наблизиться до остаточної перемоги".
З початку повномасштабної війни в Україні Тайвань надав понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу та приєднався до санкцій Заходу проти росії.
Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану. Але країни Центральної та Східної Європи були зацікавлені у підтримці Тайваню, особливо після нападу росії на Україну, незважаючи на гнів КНР щодо таких контактів та ослаблення міжнародної дипломатичної ізоляції Тайваню.
Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану. Але країни Центральної та Східної Європи були зацікавлені у підтримці Тайваню, особливо після нападу росії на Україну, незважаючи на гнів КНР щодо таких контактів та ослаблення міжнародної дипломатичної ізоляції Тайваню.
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