Чехія та Тайвань підписали угоду про допомогу Україні

15:32 10 листопада Київ, Україна

Чехія та Тайвань у п'ятницю, 10 листопада, підписали угоду про спільну роботу щодо відновлення водних та енергетичних систем України.

Про це повідомляє агентство Reuters.



Зазначається, що угода між Тайванем та Чехією була підписана дипломатами у столицях обох країн.



Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечний у Тайбеї на церемонії підписання сказав, що його країна має "міцний зв'язок із Тайванем".

"Ми дуже раді, що Україну, яка захищає нас, разом з нами підтримує наш великий союзник і друг - Тайвань", - сказав Копечний.

За словами заступника міністра закордонних справ Тайваню Роя Лі, допомога розширюватиметься і в інших сферах, щоб сприяти відновленню нормального життя, "якщо Україна наблизиться до остаточної перемоги".

"Лише єдність демократичних країн може покарати та утримати авторитарні країни від повторення помилкових рішень", - заявив Рой Лі.

З початку повномасштабної війни в Україні Тайвань надав понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу та приєднався до санкцій Заходу проти росії.



Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану. Але країни Центральної та Східної Європи були зацікавлені у підтримці Тайваню, особливо після нападу росії на Україну, незважаючи на гнів КНР щодо таких контактів та ослаблення міжнародної дипломатичної ізоляції Тайваню.