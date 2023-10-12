Чехія та Данія передадуть Україні нову зброю

15:42 12 жовтня Київ, Україна

Найближчими місяцями Данія та Чехія нададуть чергову оборонну допомогу Україні - передадуть для армії БМП, танки та боєприпаси.

У повідомленні чеського міністерства оборони йдеться, що за кошти уряду Данії передадуть для ЗСУ у першій частині оборонної програми:

близько 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків;

2500 пістолетів;

7000 гвинтівок;

500 ручних кулеметів;

500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби та ISR (розвідувальне обладнання);

великокаліберні боєприпаси.

Пакет охоплює як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських військових.



Чехія та Данія також планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 гармат, 7000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат, 60 мінометних систем, антидронові системи.