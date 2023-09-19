Чехія, Данія та Нідерланди уклали угоду про постачання озброєння Україні

18:37 19 вересня Київ, Україна

Чехія уклала угоду з Данією та Нідерландами про постачання озброєнь для України. Ця угода була підписана 19 вересня на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині у рамках зустрічі Контактної групи з допомоги Україні.



Про це повідомило Міністерство оборони Чехії.



Заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець зазначив, що йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, а також боєприпасів від компаній військово-промислового комплексу.



Згідно з інформацією від Міністерства оборони Чехії, Україна отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану військову техніку, яка вже перебуває на озброєнні українських збройних сил. Першим етапом у рамках цього проєкту буде передача 15 модернізованих танків Т-72ЄА у найближчі місяці.